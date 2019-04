Rückkehr nach Krebsbehandlung: Bouffier bei Maifestspielen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach einer Krebsbehandlung hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag die Internationalen Maifestspiele in Wiesbaden besucht. Er folgte der Einladung zur offiziellen Eröffnung. Bei dem Ministerpräsidenten war Hautkrebs diagnostiziert worden. Nach einer Strahlentherapie hatte er einige Zeit zur Rehabilitation in Süddeutschland verbracht.

Am Dienstagmittag sagte Bouffier am Rande einer auswärtigen Fraktionssitzung der hessischen CDU-Landtagsfraktion in Wetzlar: "Ich freue mich zunächst mal, wieder da sein zu können und das ist ein wunderschönes Gefühl, jetzt wieder in die Arbeit voll einsteigen zu können." Er sei sehr zuversichtlich, dass seine Gesundheit stabil bleibe.

Bei den Internationalen Maifestspielen des Hessischen Staatstheaters (bis 31. Mai) steht in diesem Jahr der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart im Mittelpunkt. Das Motto lautet "Die Stille dazwischen". "Für eine Gesellschaft ist die Kultur das, was das Gedächtnis für den Einzelnen ist", erklärte Bouffier. "Sie hilft, die Vergangenheit zu verstehen und kann uns gleichzeitig Kompass für unser gegenwärtiges und unser zukünftiges Leben sein." Dabei sei die Kultur auch immer ein Spiegel der Gesellschaft, die politische und gesellschaftliche Fragen und Entwicklungen auf die Bühnen trage und damit den Blick schärfe.