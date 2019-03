Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Der Mauerfall vor 30 Jahren und seine Auswirkungen sind ein Schwerpunkt für die kommende Saison am Deutschen Nationaltheater Weimar (DNT). "Was blüht denn heute? Wohin entwickelt sich Deutschland, Europa?" - diesen Fragen wolle das Theater nachgehen, sagte Chefdramaturgin Beate Seidel am Dienstag in Weimar.

Dazu zählen etwa das Stück "Identität Europa" mit Monologen von acht Autoren aus acht Ländern sowie die Uraufführung des auf dem gleichnamigen Roman von Birk Meinhardt basierenden Stücks "Brüder und Schwestern". Mit dem Bild "blühender Landschaften" hatte einst Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) den ostdeutschen Ländern Wohlstand verheißen.

Insgesamt stehe eine vielfältige Spielzeit bevor, sagte Generalintendant Hasko Weber. Dem Tanztheater solle mehr Raum gegeben werden. Bei der Staatskapelle werden Gastdirigenten Sinfoniekonzerte übernehmen. Ein Kraftakt wird die Inszenierung der aufwendigen Oper "Lanzelot" des DDR-Komponisten Paul Dessau gemeinsam mit dem Theater Erfurt.