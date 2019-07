Neuer Bühnenboden für Weimarer Theater

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Neue Spielzeit, neuer Bühnenboden: Im Deutschen Nationaltheater in Weimar werden noch bis Mitte August die Bretter, die die Welt bedeuten, erneuert. Die rund 650 Quadratmeter der Haupt- und Hinterbühne waren verschlissen und werden bereits seit der Spielzeitpause Anfang Juli saniert, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Die sichere Tragfähigkeit sei nicht mehr an allen Stellen gewährleistet gewesen.

Zu den Instandsetzungsarbeiten gehöre auch die Restaurierung des Intarsien-Parketts im Foyer 1. Die Gesamtkosten der Sanierungsarbeiten belaufen sich den Angaben zufolge auf mehr als 447 000 Euro und werden vom Land getragen. Die Theaterferien in Weimar dauern noch bis zum 20. August.