Weimar (dpa) - Die Erinnerung an die Weimarer Republik bestimmt im nächsten Jahr das Programm des Spiegelzelt-Festivals (9. Mai bis 23. Juni) in Weimar. Dabei geht es vor allem um eine der berühmtesten Künstlerinnen jener Zeit: die Schauspielerin und Sängerin Marlene Dietrich (1901-1992). Das teilten die Veranstalter am Freitag mit. Dietrich hatte von 1918 bis 1921 in Weimar Geige studiert. Mit der Rolle der Lola im UFA-Film "Der blaue Engel" wurde sie 1930 international bekannt. Nach dem Ende der Weimarer Republik emigrierte die Nazi-Gegnerin in die USA. In Weimar singt Musical-Star Ute Lemper am 21. Juni Lieder von Marlene Dietrich.

An den 41 Abenden mit Musik, Theater und Kabarett werden 33 Künstler im Spiegelzelt, das auch in der Ausstattung an die Zwanzigerjahre erinnert, erwartet. Dazu gehören der Sänger Klaus Hoffmann, die Kabarettisten Hagen Rether und Andreas Rebers und die Schauspielerin Katrin Sass, die sich in ihrem Programm mit dem Fall der Berliner Mauer 1989 beschäftigt.

In diesem Jahr hatten mehr als 20 000 Menschen das Kleinkunstfestival in Weimar besucht.