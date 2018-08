100 Jahre Weimarer Verfassung Thema in neuer Theater-Saison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weimar (dpa/th) - Zwei Hauptthemen im Deutschen Nationaltheater Weimar sind in der kommenden Saison 100 Jahre Weimarer Verfassung und 100 Jahre Bauhaus. Es seien zwei Ereignisse, die Weimar, Deutschland und Europa geprägt hätten, erklärte das Theater. Mit Uraufführungen, Musiktheater und Konzerten wollen die Ensemblemitglieder auf vielfältige Weise die Ambivalenz beider Ereignisse zeigen und Konzepte für die Zukunft vorstellen. Das Motto ist "Neuer Mensch".

Im Weimarer Theater tagte 1919 nach dem Ersten Weltkrieg die Nationalversammlung fernab von Berlin. Die Weimarer Verfassung, die der ersten parlamentarischen Demokratie in Deutschland ihren Namen gab, ist zu großen Teilen in das heutige Grundgesetz eingegangen.

Mit William Shakespeares "Macbeth" in der Bearbeitung von Heiner Müller startet das Theater am Samstag (19.30 Uhr) in die neue Spielzeit. In den Hauptrollen sind Corinna Harfouch und Susanne Wolff zu sehen. Es ist eine Kooperation mit dem Kunstfest Weimar.

Höhepunkt soll vom 1. bis 10. Februar eine "Woche der Demokratie" sein. Am 6. Februar soll es an dem historischen Ort einen Festakt mit dem Land Thüringen geben. Am 6. Februar 1919 tagte die Nationalversammlung erstmals in Weimar. Zwei Monate später gründete der Architekt Walter Gropius in Weimar das Staatliche Bauhaus, dessen soziale und künstlerische Ideen bis heute weltweit inspirieren.