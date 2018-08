Direkt aus dem dpa-Newskanal

Waren (dpa/mv) - Das Freilufttheater "Müritz-Saga" in Waren hat erstmals in einer Saison mehr als 20 000 Besucher gezählt. Zu den 41 Aufführungen in diesem Sommer kamen nach Angaben von Intendant Nils Düwell exakt 21 112 Gäste, 800 davon allein zum Saisonabschluss am Samstag. "Ein richtig guter Sommer und eine richtig gute Geschichte haben uns diesen Besucherrekord beschert", zog Düwell am Sonntag ein für ihn erfreuliches Resümee. Im Durchschnitt seien etwa 500 Besucher je Aufführung gekommen, zwei Mal habe das Ensemble vor gut 1000 Besuchern und damit ausverkauften Rängen gespielt.

Wie andere Open-Air-Veranstaltungen im Land profitierte auch die "Müritz-Saga" mit der Episode "Im Bann des Hexenjägers" vom prächtigen Sommerwetter. Nur an zwei Abenden habe es Regen gegeben, einmal verbunden mit einem kräftigen Gewitter, das kurz vor Schluss zum Abbruch der Vorstellung geführt habe, berichtete Düwell. Den Betroffenen sei angeboten worden, den Ausgang des Stücks tags darauf anzuschauen, was viele auch genutzt hätten. Das Historienspektakel an der Müritz wird laut Düwell im Sommer 2019 mit der Episode "Ratsherr, Rächer und Rebell" fortgesetzt.

Nicht allen Freiluft-Veranstaltungen aber verhalf das anhaltend warme Sommerwetter zu neuen Besucherrekorden. Die Opernaufführung "Tosca" bei den Schlossfestspielen in Schwerin etwa blieb mit rund 16 000 Besuchern deutlich hinter den Erwartungen zurück. Das größte Open-Air im Nordosten, die "Störtebeker-Festspiele", ziehen ihre Saisonbilanz erst nach der letzten von 66 Vorstellungen am 8. September. Im vergangenen Jahr hatten rund 338 000 Zuschauer das Piratenabenteuer auf Rügen gesehen.