Fantasy-Musicals zur Himmelsscheibe von Nebra geplant

Altenbrak (dpa/sa) - Alte Requisiten entsorgen, Rasenmähen und tote Äste beseitigen: Mit einem Arbeitseinsatz haben am Samstag rund 20 Freiwillige die Waldbühne Altenbrak im Harz auf Vordermann gebracht - und die Voraussetzungen für Musical-Aufführungen im August geschaffen. "Es waren viele Menschen aus dem Ort hier und haben geholfen", sagte der Schauspieler, Autor und Komponist, Mario Gericke. Er will auf der Waldbühne Altenbrak ein selbst geschriebenes Fantasy-Musical zeigen, in dessen Zentrum die über 3600 Jahre alte Himmelsscheibe von Nebra steht.

Premiere des Stückes "Laroranja - Das Geheimnis der Himmelsscheibe" ist am 2. August. Laut Gericke sind etwa 30 Darsteller vom Schauspieler, Tänzer bis zum Artisten beteiligt. Acht Aufführungen seien bis zum 18. August jeweils an den Wochenenden geplant. Am 24. August soll es ein Gastspiel auf der Bergbühne Friedrichroda in Thüringen geben. Erzählt wird die Geschichte von Laroranja, die von ihrem Vater die Himmelsscheibe erhält, kurz bevor er stirbt. Sie erfährt, dass die Scheibe ein Geheimnis birgt. Ein Bösewicht will die Himmelsscheibe in seinen Besitz bringen. Eine abenteuerliche Reise beginnt. Das Land Sachsen-Anhalt sowie Lotto-Toto fördern das Projekt.

Die Waldbühne Altenbrak wurde den Angaben zufolge von November 1950 bis zum Juni 1951 in 6500 freiwilligen Aufbaustunden von der Bevölkerung errichtet. Die Naturbühne ist einem antiken Amphitheater nachempfunden. Allerdings war die Anlage lange vernachlässigt worden, nur selten werde sie noch genutzt, sagte Gericke.