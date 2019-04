Uraufführung der "Fischbrötchenoper" im Theater Vorpommern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stralsund (dpa/mv) - Mit der Uraufführung der "Fischbrötchenoper" am 4. Mai in Stralsund huldigt das Theater Vorpommern dem Landesteil. In der Revue werden einhundert Jahre Vorpommern besungen, wie das Theater am Freitag ankündigte. Im Zentrum der Handlung stehe Bernds Fischbude. Diese hat alles überdauert: Kaiserzeit, zwei Weltkriege, Sozialismus, Kapitalismus. Während Bernd seine Fischbrötchen verkauft, ziehen die Ereignisse und Menschen der vergangenen hundert Jahre an ihm vorbei. Die Oper soll den Angaben zufolge an vier Terminen in Stralsund und zweimal in Greifswald aufgeführt werden. Die Premiere in Greifswald ist am 1. Juni.