"Sag mir, wo Du stehst" im Theater Vorpommern

Stralsund (dpa/mv) - Die große Vielfalt in der kommenden Spielzeit am Theater Vorpommern hat eine inhaltliche Klammer: "Sag mir, wo Du stehst", heißt das Motto 2019/20. Es erinnere mit einem Augenzwinkern an einen Song des DDR-Oktoberklubs, sagte Intendant Dirk Löschner am Dienstag bei der Vorstellung des neuen Spielplans in Stralsund. Erstmals nach der Wende würden jetzt viele Menschen merken, dass es wichtig ist, Stellung zu beziehen. Zu den 20 Premieren der neuen Saison an den Theatern in Stralsund und Greifswald gehören die Opern "Der Troubadour", "Die lustige Witwe" und "Der Rosenkavalier", drei Ballett-Inszenierungen und 13 Stücke im Schauspiel. Dort steht im Oktober zum 30. Jahrestag des Mauerfalls der "Hamlet"-Stoff im Vordergrund - mit Shakespeares Hamlet und Heiner Müllers "Hamletmaschine", die dieser im Herbst 1989 in Berlin probte.