"Werwolf" von Kricheldorf wird in Saarbrücken uraufgeführt

Saarbrücken (dpa/lrs) - In einem kleinen Dorf geschieht eine Mordserie: Und dahinter soll gerade ein angesehener Pianist stehen, der sich bei Vollmond in einen Werwolf verwandelt und sein Unwesen treibt. Wie eine Gemeinde in Aufruhr versetzt wird, die Gerüchte kursieren und menschliche Abgründe zutage treten - all das bringt die Dramatikerin Rebekka Kricheldorf (44) in ihrem neuen Schauspiel "Werwolf" auf die Bühne. Unter dem Motto "Die Krallen des Virtuosen - Wenn zwei in einem hausen" wird das Stück an diesem Samstag (30. März/19.30 Uhr) am Saarländischen Staatstheater am Spielort Alte Feuerwache in Saarbrücken uraufgeführt.

Kricheldorf habe die "vielschichtige Mythengroteske" eigens für das Saarländische Staatstheater geschrieben, sagte Chefdramaturg Horst Busch. Seit über 15 Jahren schreibe die Autorin für die Theaterwelt. Und wieder werde sichtbar, dass für sie Komik "kein literarisches Genre, sondern eine lebensnotwendige Technik im Umgang mit dem Unerträglichen" sei, sagte Busch. Im Theater von Kricheldorf dürfe auch gelacht werden. In dem Stück wolle sie die "Faszination für das Dunkle, Wilde und die menschlichen Abgründe aufs Korn nehmen". Das Stück wird in Saarbrücken bis Ende Juni aufgeführt. Die Premiere sei ausverkauft, auch ansonsten gebe es nur noch Karten für Aufführungen im Mai und im Juni. Für die Uraufführung habe Schauspieldirektorin Bettina Bruinier Ausstatterin Mareile Krettek und Kostümbildnerin Franziska Isensee gewinnen können. Kricheldorf stehe "für das junge deutsche Theater", hieß es. Kricheldorf stammt aus Freiburg im Breisgau und lebt in Berlin.