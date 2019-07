Ralph Reichel übernimmt Intendanz des Volkstheaters

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Mit Brückenschlägen in die Gesellschaft hinein will der neue Intendant des Rostocker Volkstheaters, Ralph Reichel, die Theaterlandschaft in Rostock und Umgebung weiterentwickeln. "Von uns wird erwartet, dass wir als Vier-Sparten-Theater die Breite des gesellschaftlichen Lebens abbilden", sagte Reichel wenige Tage vor dem Start seiner Intendanz am 1. August. Am Theater sind rund 250 Mitarbeiter beschäftigt.

Reichel übernimmt die Intendanz von Joachim Kümmritz. Dieser hatte das Theater in stürmischen Zeiten übernommen. Innerhalb von drei Jahren hat Kümmritz nach Einschätzung von Experten das Theater in sicheres Fahrwasser geführt und die Besucherzahlen nach oben entwickelt.