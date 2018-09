Störtebeker-Festspiele und Piraten Open Air gehen zu Ende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ralswiek (dpa/mv) - Die Störtebeker-Festspiele auf der Insel Rügen und das Piraten Open Air in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) gehen am Samstagabend zu Ende. Die Resonanz auf das Störtebeker-Stück "Ruf der Freiheit" sei ausgesprochen positiv gewesen, das neue Piratenduo - gespielt von Alexander Koll und Alexander Hanfland - beim Publikum sehr gut angekommen, sagte Geschäftsführerin Anna-Theresa Hick. Einen Besucherrekord erwartet die Festspielleitung in diesem Jahr trotz des guten Wetters nicht. Problematisch seien die Straßensperrungen und Umleitungen auf der Insel Rügen gewesen. Zudem kritisierte Hick die enge Taktung der Sommerferien in Deutschland, so dass mit dem Ferienende Ende August mit den Urlaubern auf der Insel auch die Zahl der Störtebeker-Besucher zurückgegangen sei. Das Piraten Open Air in Grevesmühlen rechnet mit rund 65 000 Zuschauern, dies sei Rekord.