Generalmusikdirektor verlängert am Theater Plauen-Zwickau

Plauen/Zwickau (dpa/sn) - Generalmusikdirektor Leo Siberski bleibt bis zum Sommer 2022 am Theater Plauen-Zwickau. Der Vertrag mit ihm wurde für fünf Spielzeiten verlängert, wie die Bühne am Donnerstag mitteilte. Das erlaube eine kontinuierliche Entwicklung von Philharmonischem Orchester und Musiktheater, erklärte Generalintendant Roland May. Künftig sollen der Orchester-Spielplan für ein breiteres Publikum geöffnet und neue Aufführungsformate etabliert werden. Siberski, früher Musiker unter anderem bei der Berliner Staatskapelle, kam vor einem Jahr an das Haus.

"Ich freue mich auf vier weitere Jahre im Dienst von Kultur und Bildung in Südwestsachsen", sagte Siberski. Er wisse die Musiker bei der Absicht hinter sich, künstlerisch und in der Vermittlung von Musik auch neue Wege zu gehen. "Mit positiver Energie und weitem Blick" wolle er darauf achten, dass der Geist der Künstlergemeinschaft erhalten bleibt und Lösungen gefunden werden, um "die Folgen von Einsparungen einzudämmen". Die derzeit 76 Musiker teilen sich seit der Theaterfusion 66 Planstellen - mehr gibt es aus Kostengründen nicht.