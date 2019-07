Kinder- und Jugendtheatertreffen in Parchim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Parchim (dpa/mv) - Zehn Millionen Zuschauer erreichen die deutschen Kinder- und Jugendtheater Schätzungen zufolge pro Jahr. Grund genug für das Mecklenburgische Staatstheater, dem vierten Kinder- und Jugendtheaterfestival "Wildwechsel" eine Bühne zu geben. Vom 15. bis 18. Oktober sollen in Parchim, wo die Sparte Junges Staatstheater zu Hause ist, neun bemerkenswerte Inszenierungen aus Ostdeutschland zu sehen sein, wie ein Staatstheater-Sprecher am Montag in Schwerin mitteilte. Darunter seien sieben Uraufführungen und eine deutschsprachige Erstaufführung. Die Stücke wurden dem Sprecher zufolge von einer Jury aus 37 Inszenierungen von 28 Theatern für Zuschauer ab drei Jahren bis ins Erwachsenenalter ausgewählt.