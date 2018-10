Besetzung der Oberammergauer Passion wird bekanntgegeben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oberammergau (dpa) - Bei den Vorbereitungen für die weltberühmte Passion in Oberammergau im Jahr 2020 steht heute ein wichtiger Schritt bevor. Nach einem Kirchenzug und einem feierlichen Gottesdienst werden um 12.00 Uhr die Darsteller für das Spiel im Jahr 2020 bekanntgegeben.

Das ganze Dorf wird sich vor dem Passionstheater an einer Tafel versammeln - auf die mit Kreide ein Name nach dem anderen geschrieben wird: Die Darsteller für Jesus, Judas, Maria und andere wichtige Darsteller. 21 Hauptrollen sind zu vergeben, jede wird doppelt besetzt. 42 Namen werden somit am Ende an der Tafel stehen.

Der halbe Ort mit rund 5200 Einwohnern wird für die Passion auf der Bühne stehen. Das Schauspiel vom Leiden, Sterben und der Auferstehung wird alle zehn Jahre aufgeführt. Premiere der 42. Auflage ist am 16. Mai 2020.

Mitspielen darf nur, wer im Dorf geboren und aufgewachsen ist oder seit mindestens 20 Jahren dort wohnt. Zu den gut 100 Aufführungen werden rund 450 000 Zuschauer aus aller Welt erwartet.

Das Laienspiel erzählt die Geschichte der letzten Tage im Leben von Jesus Christus. Es geht auf ein Pestgelübde zurück. 1633 gelobten die Oberammergauer, alle zehn Jahre ein Schauspiel vom Leiden, Sterben und der Auferstehung Christi aufzuführen, wenn niemand mehr an der Pest sterben sollte - was tatsächlich eintrat.