Sven Müller wird Intendant in Neubrandenburg/Neustrelitz

Neubrandenburg (dpa) - Der Musikwissenschaftler Sven Müller wird neuer Intendant der Theater und Orchester GmbH (TOG) Neubrandenburg/Neustrelitz. Das hat die Gesellschafterversammlung der GmbH bereits beschlossen, wie der jetzige Intendant Joachim Kümmritz am Dienstag sagte. Die Entscheidung müsse - ebenso wie ein neuer kaufmännischer Geschäftsführer - noch von den Kommunalparlamenten der Gesellschafter wie Neubrandenburg und Neustrelitz bestätigt werden.

Der gebürtige Hamburger Müller soll am 1. Januar 2019 anfangen und die neue Spielzeit vorbereiten. Er würde die TOG ab August 2019 vom bisherigen Intendanten Kümmritz übernehmen, der auch das Volkstheater Rostock leitet. Zuvor hatte NDR 1-Radio MV über die Neubesetzung berichtet. Für die Stelle gab es etwa 40 Bewerbungen. Müller wurde 1964 in Hamburg geboren und arbeitete unter anderem als Operndirektor in Graz in Österreich und im dänischen Kopenhagen.