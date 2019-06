Münchner Staatsopern-Betriebsdirektor wechselt nach Göteborg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Henning Ruhe, Künstlerischer Betriebsdirektor der Bayerischen Staatsoper in München, leitet an der Oper im schwedischen Göteborg künftig die Sparten Oper und Drama. Dies teilten beide Häuser am Montag mit. Ruhe werde seine neue Position im Januar 2020 zunächst zu 50 Prozent übernehmen und parallel bis zum Ende der Saison noch als Betriebsdirektor in München wirken.

Ruhe studierte Politikwissenschaft in Hamburg sowie Klavier und Kulturmanagement in Weimar. Anschließend arbeitete er unter anderem am Théâtre du Châtelet in Paris. An der Bayerischen Staatsoper leitete er unter anderem das Opernstudio und war für internationale Kooperationen und Gastspiele verantwortlich. Zur Spielzeit 2017/18 startete er als künstlerischer Betriebsdirektor.

Ruhes Vorgänger in Göteborg, Stephen Langridge, wechselt als Künstlerischer Leiter zum Opernfestival im englischen Glyndebourne.