München (dpa/lby) - Die Münchner Kammerspiele wären beinahe "Theater des Jahres" 2018 geworden. Bei der Kritikerumfrage der Zeitschrift "Theater heute" schaffte es die Bühne auf Platz zwei hinter dem Theater Basel. "Auch den umstrittenen, vor allem von der lokalen CSU-Fraktion geschmähten Münchner Kammerspielen, dessen Intendant Matthias Lilienthal nicht verlängern will, zollen die KritikerInnen mit fünf Stimmen Anerkennung", hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Lilienthal ist seit 2015 Kammerspiel-Intendant und wird sein Amt 2020 abgeben.

Vor allem den Christsozialen im Münchner Rathaus gefällt seine Arbeit an der städtischen Bühne nicht. Zuletzt wollte die Stadtrats-CSU den Kammerspielen den Aufruf zur und die Teilnahme an der großen Demonstration "Ausgehetzt" gegen Rechtspopulismus und die Politik der CSU verbieten.

Auch der Platz eins für das Theater Basel ist für München ein Grund zur Freude, wird der ausgezeichnete Intendant Andreas Beck doch im kommenden Jahr das Residenztheater von Martin Kusej übernehmen. Für die Auszeichnung waren 43 Theaterexperten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zu ihrer Meinung über Bühnen im deutschsprachigen Raum befragt worden.