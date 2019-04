Neuer Chordirektor für Musiktheater Meiningen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meiningen (dpa/th) - Manuel Bethe wird neuer Direktor des Chors des Meininger Staatstheaters. Der studierte Dirigent für Chor und Orchester wird die Stelle ab der Spielzeit 2019/20 antreten, wie das Theater am Mittwoch mitteilte. Er übernimmt die Aufgabe dann kurz nach seinem 30. Geburtstag. Bethe leitete zuletzt den Kammerchor der TU Ilmenau, zuvor war er Assistent des Chordirektors beim Philharmonischen Chor und Extrachor am Theater Erfurt. Er ist Absolvent der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar.

Aktuell hat das Haus mit André Weiss einen Interims-Chordirektor. Der vorherige Chordirektor, Martin Wettges, wechselte im Herbst 2018 in gleicher Position an die Norwegische Nationaloper Oslo.