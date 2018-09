Saisonauftakt an Bühnen Halle und Theater Magdeburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle/Magdeburg (dpa/sa) - Die Bühnen Halle und das Theater Magdeburg starten in die neue Spielzeit. Im Opernhaus Halle zeigen Künstler am Sonntag (14.00 Uhr) Ausschnitte des kommenden Programms auf der neugestalteten Raumbühne "Babylon" in der Oper. Zudem verrät Regisseur Axel Ranisch in einer Talkrunde, welches Konzept hinter dem Projekt "Nackt über Berlin" steckt. Das Theater Magdeburg zeigt am Sonntag (15.00 Uhr) im Opernhaus mit der "Spielzeitrevue" einen Querschnitt der neuen Spielzeit. Eine öffentliche Probe des neuen Stücks "Diva" gibt Einblicke in die Arbeit der Schauspieler. Beim Kinderschminken und in Workshops sollen kleine Besucher auf ihre Kosten kommen.