Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Das Puppentheater Magdeburg würdigt in einer neuen "Hall of Fame" die Menschen, die die Figuren, Puppen und Objekte in den letzten 60 Jahren zum Leben erweckt haben. An interaktiven Bildschirmen können Besucher ab sofort den Biografien von 66 Puppenspielerinnen und Puppenspielern anhand von Bildern und Dokumenten nachspüren. Zur Eröffnung waren am Donnerstag viele ehemalige Spieler eingeladen. Die nur 13 Quadratmeter große "Hall of Fame" entstand in der Figurenspielsammlung gleich neben dem Puppentheater.

Das Puppentheater war 1958 eröffnet worden und feiert aktuell seine 60. Spielzeit. Es ist nach eigenen Angaben das einzige selbstständige, kommunale Puppentheater, das von ehemals 17 Häusern in der DDR übrig geblieben ist. In der zurückliegenden Spielzeit hatte es den Angaben zufolge 56 000 Besucher in mehr als 700 Veranstaltungen. Die Auslastung liegt bei nahezu 100 Prozent. Seit 2012 zeigt eine öffentliche Figurenspielsammlung die Geschichte und Entwicklung des Figurenspiels von seinen Anfängen bis zur Gegenwart.