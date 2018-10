Spitzentanz und Schaubühne: Festspiele Ludwigshafen beginnen

24. Oktober 2018 06:01 Theater - Ludwigshafen am Rhein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen (dpa/lrs) - Vorhang auf für die Festspiele Ludwigshafen: Von diesem Freitag (26.10.) an bietet die Industriestadt am Rhein großartige Ballettensembles und exzellente Schauspielaufführungen. Bis zum 16. Dezember stellen sich renommierte Theater mit Klassischem und Modernem vor. Als einer der Höhepunkte gilt "Der Kaufmann von Venedig" vom Deutschen Schauspielhaus Hamburg mit Joachim Meyerhoff in der Rolle des Shylock (24./25. November).

Das Residenztheater München ist mit vier Aufführungen vertreten, darunter Ayad Akhtars "Geächtet" - einem der erfolgreichsten US-amerikanischen Stücke der vergangenen Jahre (3./4. November). Die Münchner Kammerspiele zeigen Susanne Kennedys "Selbstmordschwestern" (17./18. November) nach dem Roman von Jeffrey Eugenides.

Eröffnet wird das Festival vom Ballet National de Marseille. Das Tanzprogramm wird erstmals von der Choreographin Nanine Linning verantwortet, die zuvor in Heidelberg wirkte. Sieben Compagnien hat die Niederländerin zu den Festspielen eingeladen. Darunter ist die taiwanesische Produktion Huang Yi & Kuka mit einem tanzenden Roboter im Zentrum (12./13. Dezember) - sie vereint Präzision und Artistik.

Lesungen bekannter Autoren ergänzen das Programm, etwa Schauspieler Josef Bierbichler (18. November). Tags darauf (19. November) diskutieren Experten über das Thema "Wo endet die Freiheit der Andersdenkenden?" Am 11. November gastiert die charismatische Sängerin Fatoumata Diawara (Elfenbeinküste) auf den Pfalzbau Bühnen. Das Theater veranstaltet die Festspiele seit 2004 jeden Herbst.