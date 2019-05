Leipziger Schulen beim Festival im "Theater der jungen Welt"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - In Leipzig darf in dieser Woche der Nachwuchs auf die Bühne: Beim "Grundschulbühnentag" am Mittwoch präsentieren neun Grundschulen und Horte aus Leipzig eigene Produktionen. Das Spektrum reiche von Theaterstücken über Musicals bis zu Akrobatik, teilte das "Theater der jungen Welt" am Dienstag mit. Bei den anschließenden "Leipziger Schultheatertagen" am Donnerstag und Freitag zeigen dann insgesamt zehn Gruppen aus Leipzig und Umgebung ihre Stücke. Mit dabei sind die 16. Oberschule, die Förderschule Schloss Schönefeld und die Anton-Philipp-Reclam-Schule. Die Schultheatertage gibt es zum 19. mal. Im Vorjahr beteiligten sich zwölf Schultheatergruppen.