Theater - Leipzig

Leipzig (dpa) - Der "Faust" ist zurück auf den Theaterbühnen. In dieser Spielzeit haben gleich mehrere Häuser, darunter Leipzig, Chemnitz und Halle, Goethes Klassiker auf den Spielplan gesetzt. Den weitesten Wurf wagt das Schauspiel Leipzig, wo an diesem Samstag "Faust I" und "Faust II" als Doppelstück Premiere hat. Intendant Enrico Lübbe verlässt für den zweiten Teil sogar die angestammte Bühne und lädt die Zuschauer zu verschiedenen Thementouren im Stadtgebiet ein.

Das Großprojekt sei eine Herausforderung, sagte Lübbe. Er hoffe jedoch, dass er mit diesem Theaterabend der Stadt etwas zurückgeben könne: "Einen Faust, der dem Inhaltsreichtum dieses Werkes entspricht, der unterschiedliche Herangehensweisen, verschiedene Theaterformen, diverse Sichten bündelt."

Auch in Halle und Chemnitz ist der "Faust" Chefsache. In der Saalestadt feierte die Inszenierung von Matthias Brenner in der Vorwoche Premiere. In Chemnitz lässt Schauspieldirektor Carsten Knödler nach "Faust I" in der vorigen Spielzeit jetzt "Faust II" folgen.