Else-Lasker-Schüler-Dramatikerpreis für Autor Palmetshofer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaiserslautern (dpa) - Der österreichische Autor Ewald Palmetshofer ist in Kaiserslautern mit dem Else-Lasker-Schüler-Dramatikerpreis geehrt worden. Landeskulturminister Konrad Wolf (SPD) würdigte den 40-Jährigen am Freitag im Pfalztheater als Sprachvirtuosen. "Mit seinem Talent prägt Ewald Palmetshofer in besonderer Weise das Gegenwartstheater", sagte Wolf, der als Vertreter von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) die Verleihung vornahm. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung wird im Auftrag der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur vergeben.

Der mit 5000 Euro dotierte Stückepreis ging an die Berliner Autorin Nele Stuhler für ihr Stück "Fische". Weitere Nachwuchs-Förderpreise erhielten Leon Engler aus München und Philippe Heule aus der Schweiz.

Der Dramatikerpreis ist nach der Dichterin Else Lasker-Schüler (1869-1945) benannt. Er wird seit 1993 alle zwei Jahre vergeben, frühere Preisträger waren etwa Elfriede Jelinek und Peter Handke.