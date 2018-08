Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Es geht ums Boxen, um einen elitären Studentenclub, um Missbrauch und Rache: Der erfolgreiche Debütroman "Der Club" von Takis Würger wird heute im Schauspiel Hannover uraufgeführt. Im Mittelpunkt steht der junge Hans Stichler, der nach dem Tod seiner Eltern und einer Internatszeit im Auftrag seiner Tante ein Verbrechen im noblen Pitt Club an der englischen Universität Cambridge aufklären soll. An dem Stoff waren laut Würger mehrere Theater interessiert. Weil er in der Nähe aufgewachsen ist, entschied sich der 33 Jahre alte "Spiegel"-Reporter für Hannover. Regie führt Alexander Eisenach.