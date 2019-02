Volker Lechtenbrink im St.-Pauli-Theater gefeiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Premierenpublikum hat am Samstagabend im Hamburger St.-Pauli-Theater den Liederabend mit Volker Lechtenbrink gefeiert. Unter dem Motto "Kommen Sie ruhig rein - Lieder und Geschichten" blickte der 74-jährige Schauspieler und Sänger auf seine abwechslungsreiche Karriere zurück - vom Auftritt mit 14 Jahren in Bernhard Wickis Antikriegsfilm "Die Brücke" bis zur gemeinsamen Tournee mit Hildegard Knef. Neben Hits wie "Der Macher" und "Leben so wie ich es mag" präsentierte der Sänger mit der unverwechselbaren sonoren Stimme auch nachdenkliche Stücke wie "Sonntagmorgen" und "Alles geht vorbei". Begleitet wurde Lechtenbrink von einer achtköpfigen Band und zwei Backgroundsängerinnen.