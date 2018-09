Über 11 000 Besucher bei 15. Hamburger Theaternacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mehr als 11 000 Theaterfreunde haben bei der 15. Hamburger Theaternacht verschiedene Einblicke in die Welt des Schauspiels gesammelt. Nach Angaben der Veranstalter zeigten am Samstagabend insgesamt 40 Bühnen mit rund 150 Programmpunkten Ausblicke auf die kommende Spielzeit. So präsentierte das Thalia-Theater "Orpheus" in der Regie von Antú Romero Nunes, das Ernst-Deutsch-Theater Brechts "Der gute Mensch von Sezuan" und das Altonaer Theater "Catch me if you can - Das Musical", das auf Steven Spielbergs Film aus dem Jahr 2002 basiert.

Auch für Kinder gab es ab Samstagnachmittag ein buntes Programm. In der Hamburgischen Staatsoper wurde zum Schnupperworkshop mit dem MusiktheaterClub für Kinder geladen und auf dem HoheLuftschiff konnten verschiedene Kindertheaterstücke bestaunt werden.

Mit Shuttlebussen und U- und S-Bahnen pendelten die Besucher von einem Theater zum nächsten. Die Besucherströme hätten sich aber angenehm verteilt, so dass es zu keinen langen Wartezeiten kam, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten.