Theatermacher Littmann gründet Stiftung für Kunst und Kultur

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Theatermacher Corny Littmann hat eine Stiftung für Kunst und Kultur gegründet. Damit will Littmann allerdings nicht in erster Linie Geld für Projekte weitergeben. "Ich begreife meine Stiftung dagegen als Chance, selbst Projekte anzustoßen. Da, wo auch die Kulturpolitik nicht eingreifen kann, weil etwa Mittel schon vergeben sind, wollen wir praxisnah, unbürokratisch und schnell zur Stelle sein", sagte Littmann laut Mitteilung vom Montag in Hamburg. So möchte er der Kultur etwas zurückgeben und Projekte so zum Laufen bringen, dass sie nicht einmalig, sondern nachhaltig sind und sich am Ende selbst tragen können.

Zu den ersten Projekten, die mit Stiftungsgeldern angestoßen und mit Partnern umgesetzt werden sollen, gehören ein internationales Straßentheaterfestival auf dem Spielbudenplatz sowie mehr Theater-Schnupperstunden für Hamburger Schulen. Außerdem sollen Stipendien für Musical-Darsteller im ersten Berufsjahr vergeben werden.

Die Corny-Littmann-Stiftung ist mit Geld ausschließlich aus Littmanns privatem Vermögen ausgestattet. Die Summe liegt einer Sprecherin zufolge etwa im siebenstelligen Bereich. Littmann gehören drei Theater auf der Reeperbahn im Stadtteil St. Pauli, darunter das Schmidt-Theater.