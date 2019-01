Theatermacher Karl-Heinz Wellerdiek mit 59 Jahren gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Leiter des Hamburger Engelsaals, Karl-Heinz Wellerdiek, ist tot. Er starb bereits am 15. Januar im Alter von 59 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit, wie das Theater am Montag mitteilte. Wellerdiek hatte 2005 in der Nähe des Gänsemarktes den Engelsaal gegründet, um die Operette wieder in Hamburg zu etablieren. Auf dem Programm stehen Melodien aus Operette, UFA-Tonfilm und den goldenen Schlagern. "Karl-Heinz Wellerdiek hat den kleinen, aber sehr feinen Engelsaal zu einem ganz besonderen Kleinod der Hamburger Theaterlandschaft gemacht", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD). Die Privatbühne soll in seinem Sinne weitergeführt werden.