Startschuss für neues kulturelles Zentrum in Hamburg-Barmbek

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - In Hamburg-Barmbek soll für mehr als 36 Millionen Euro ein neues kulturelles Zentrum in einer früheren Fabrik entstehen. Am Wiesendamm werden das Junge Schauspielhaus, die Theaterakademie sowie das Institut für Kultur- und Medienmanagement der Hochschule für Musik und Theater künftig eine neue Heimat haben. Auf mehr als 9000 Quadratmetern entstehen bis Ende 2019 in dem 1917 errichteten Hallenkomplex Bühnen und Flächen für Aufführungen, Proben, Lehre und Forschung. "Wir schaffen mehr Raum für Kultur und Theater", sagte Kultursenator Carsten Brosda (SPD) am Donnerstag bei der Präsentation der Pläne.

Die räumliche Nähe zwischen Theaterakademie und jungem Schauspielhaus ermöglicht den Angaben zufolge weiterhin den kreativen Austausch beider Einrichtungen, der bereits am ehemaligen gemeinsamen Standort an der Gaußstraße entstanden ist. Das Junge Schauspielhaus, das ein vielfach ausgezeichnetes Programm für Kinder und Jugendliche bietet, wurde 2005 als eigenständige Sparte des Schauspielhauses gegründet. Die Theaterakademie gibt es seit mehr als zehn Jahren, sie ist Ausbildungsstätte für Regie, Schauspiel, Operngesang und Dramaturgie.