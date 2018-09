Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Mit einer sinnlichen Interpretation des "Orpheus"- Mythos ist das Hamburger Thalia Theater in seine Jubiläumssaison gestartet. Hausregisseur Antú Romero Nunes inszenierte den antiken Stoff am Freitagabend als rauschendes Bilderfest um Liebe, Trauer und Verlust. In den Hauptrollen überzeugten Lisa Hagmeister als verzweifelter Orpheus, der den Tod seiner Geliebten rückgängig machen will und Marie Löcker als gehörlose Eurydike. Begleitet von den Göttern Dionysos (Sebastian Zimmler), Apollon (Sven Schelker), Amor (Björn Meyer), Zeus (Pascal Houdus) und Hermes (Bekim Latifi) und der Musik von Anna Bauer und Johannes Hofmann machten sie sich auf einen Roadtrip in den Hades.

Das Haus am Alstertor feiert in dieser Spielzeit seinen 175. Geburtstag unter dem Motto "175 Jahre Gegenwart". "Das Theater sucht in seinen besten Zeiten immer die Nähe zur eigenen Gegenwart, zu Autoren und Regiehandschriften", sagte Intendant Joachim Lux vor der Premiere. Vom 2. bis zum 11. November sind besondere Vorstellungen zu sehen, darunter Erfolgsstücke wie "Das achte Leben (Für Brilka)" von Nino Haratischwili, "Der Schimmelreiter" von Theodor Storm (Regie: Johan Simons) oder "Faust I und Faust II" von Johann Wolfgang von Goethe (Regie: Nicolas Stemann).