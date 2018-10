Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der durch Fernsehprojekte wie "Polizeiruf 110" bekannte Edgar Selge eröffnet mit einer großen klassischen Rolle die Spielzeit 2018/19 am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Unter der Regie von Intendantin Karin Beier spielt der Künstler von heute an in Shakespeares "König Lear" den gleichnamigen tragischen Helden. Neben Stars wie Lina Beckmann, Jan-Peter Kampwirth und Samuel Weiss verkörpert der 70-Jährige einen alten Herrscher, der die Macht an eine seiner drei Töchter abgeben will. Doch wird Lear ein Opfer seiner eigenen, ihn täuschenden Gefühle und endet im Wahn.

Anfang 2016 hatte Selge im Schauspielhaus mit einem dreistündigen Monolog nach Michel Houellebecqs Roman "Unterwerfung" einen überwältigenden Erfolg gefeiert. Er wurde dafür zum "Schauspieler des Jahres" gewählt und erhielt den Theaterpreis "Der Faust". Eine TV-Version der Geschichte mit Selge in der Hauptrolle wurde im Juni von der ARD ausgestrahlt.