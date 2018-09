Kempowski-Großprojekt: Altonaer Theater erzählt Geschichte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) – Mammutprojekt am privaten Altonaer Theater in Hamburg: Alle neun Romane der populären "Deutschen Chronik" des Schriftstellers Walter Kempowski (1929-2007) will der Hausherr und Regisseur Axel Schneider dort im Laufe der Spielzeit 2018/19 an vier Abenden auf die Bühne bringen. Start ist an diesem Wochenende. Am heutigen Samstag feiert die Inszenierung "Aus großer Zeit" Uraufführung, die die Bände "Aus großer Zeit" (1978) und "Schöne Aussicht" (1981) zusammenfasst. Teil zwei nach dem Roman "Tadellöser & Wolff" (1971) kommt am Sonntag zur Premiere. In stimmungsvoller Collage-Technik hatte der in Rostock geborene und nahe Bremen gestorbene Kempowski ausgehend von seiner eigenen Familie vom Niedergang des Bürgertums im 20. Jahrhundert erzählt.