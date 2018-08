Theater - Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Als Kinofilm 2003 ein Welterfolg und nun auch in Hamburg "op platt" in der Gunst des Publikums: Die Komödie "Kalenner-Deerns" nach den "Calendar Girls" des britischen Autors Tim Firth hat am Sonntagabend im Ohnsorg-Theater unter viel Beifall Premiere gefeiert. Regisseur Harald Weiler präsentiert das Stück über Landfrauen mittleren Alters, die sich für einen guten Zweck auf einem Kalender "nackig" abbilden lassen und so berühmt werden, als launige Szenenfolge mit nachdenklichen Momenten. Angesiedelt in einer dörflichen Mehrzweckhalle spielt ein elfköpfiges Ensemble die Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Zu den Stars der Aufführung gehören die Fernsehdarstellerin Sabine Kaack ("Diese Drombuschs"), die ihr Ohnsorg-Debüt gab, sowie Beate Kiupel, die damit ihr 30. Jubiläum an dem niederdeutschen Haus begeht.