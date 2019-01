Hayali und Abdollahi: Offene Gesellschaft verteidigen!

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit eindringlichen Appellen, sich für eine offene und tolerante Gesellschaft zu engagieren, sind die Lessingtage des Hamburger Thalia Theaters gestartet. In ihren Eröffnungsreden im Großen Saal des Theaters riefen die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali und der Autor Michel Abdollahi am Sonntag dazu auf, Hass und eine "machtvolle und brutale" Verrohung der Sprache insbesondere in den sozialen Netzwerken, aber auch bis hin in den Bundestag nicht hinzunehmen. Einer Entwicklung dieser Art müsse die Gesellschaft entgegentreten: "Hier hat jeder eine Mitverantwortung und auch die Möglichkeit zum eigenen Handeln. Schweigen und Nichtstun sind keine Optionen", sagte Hayali.