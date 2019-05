Haußmann zeigt komödiantischen "Amphitryon" in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - In der Inszenierung von Starregisseur Leander Haußmann hat Heinrich von Kleists Tragikomödie "Amphitryon" am Samstagabend Premiere am Hamburger Thalia Theater gefeiert. Das Publikum reagierte während des zweistündigen Abends immer wieder mit Gelächter, am Ende gab es einen begeisterten Schlussapplaus. Ensemblemitglied Jens Harzer, im März mit dem renommierten Iffland-Ring ausgezeichnet, überzeugte in der Doppelrolle des siegreichen Feldherrn Amphitryon und des Gottes Jupiter, der in der Gestalt Amphitryons dessen Gattin Alkmene verführt.

Der auch durch Kinoerfolge wie "Sonnenallee" und "Herr Lehmann" bekannte Haußmann lässt in dem 1803 geschriebenen abgründigen Verwirrspiel über Identität und Gefühlstreue den komödiantischen Aspekt nicht zu kurz kommen. Mit Sebastian Zimmler - als Diener Sosias und Götterbote Merkur ebenfalls in einer Doppelrolle - sowie Marina Galic und Antonia Bill geriet die auf vier Darsteller reduzierte Aufführung zu einem Fest für Schauspieler.