Theater - Hamburg

Hamburg (dpa/lno) - Zaubersprüche, Zeitreisen und schwebende Besen: In ziemlich genau einem Jahr wird es in Hamburg magisch. Von März 2020 an wird das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" von J. K. Rowling erstmals auf Deutsch auf die Bühne gebracht. Die Vorbereitungen im Mehr! Theater am Großmarkt laufen bereits auf Hochtouren. "Wir sind gerade mitten in den Castings", sagte Produzent Maik Klokow der Deutschen Presse-Agentur. Etwa 3000 Menschen hatten sich beworben. Rund 1000 davon durften sich vorstellen. Schon Ende April/Anfang Mai soll das Ensemble feststehen. Am Ende werden 50 Rollen besetzt sein. Im September soll die Schauspiel-Riege bekannt gegeben werden.

Im Potter-Team des Mehr!Theaters am Großmarkt wird auch ein echter Zaubermeister sein. Denn Illusionen, Zaubertricks und beeindruckende Verwirrspiele sind Teil des Theaterstücks, das bereits in London, New York und Melbourne Erfolge feiert. Damit die funktionieren, müssen die Schauspieler gut trainiert sein, jede Choreographie muss genau passen. "Es ist wirklich höchste Theaterkunst auf einem Niveau wie man das selten sieht", sagte der Produzent.

Eine weitere Besonderheit dieses Stückes ist, dass es in zwei Teile unterteilt ist. Am Montag startet im Internet der Vorverkauf für die Doppeltickets. Klokow geht von einer enorm hohen Nachfrage aus. "Es gibt eine unglaubliche Fangemeinschaft, die das Phänomen Harry Potter begleitet", sagte er. Wer Karten ergattern kann, muss sich auf insgesamt fünf Stunden Theater einstellen.

"Harry Potter und das verwunschene Kind" spielt 19 Jahre nach dem letzten regulären Harry-Potter-Buch. Hermine, Ron und Harry sind erwachsen und haben Kinder. Kinder, die nun Hogwarts-Schüler sind, und ihre eigenen Kämpfe bestreiten müssen. "Es ist keine kindliche Geschichte. Es ist eine teilweise sehr düstere Form, die dort auf die Bühne gebracht wird", sagte Klokow über die Bühnenfassung des inoffiziellen achten Teils. Das Stück ist deshalb erst für Kinder ab zehn Jahren empfohlen.

Das Mehr! Theater am Großmarkt wird im Mai für Umbauarbeiten zunächst für mehrere Monate schließen, bevor es ab März 2020 dauerhaft mit "Harry Potter" bespielt werden kann. 1650 Plätze soll es dann geben, alle nah um die Bühne herum. Das sei wichtig, "um wirklich alle Tricks und alle Besonderheiten" mitzubekommen. Die dafür eingebaute Bühnentechnik ist atemberaubend - auch, wenn man sie nicht sieht, weil sie ja verborgen sein muss, damit die Magie gelingt". Zu den Kosten verrät Klokow nicht viel: "Es ist sehr teuer."

Die Geschichte, die Harry-Potter-Schöpferin J. K. Rowling gemeinsam mit Autor Jack Thorne und Regisseur John Tiffany verfasst und umgesetzt hatte, war im Sommer 2016 am Londoner West End uraufgeführt worden, einen Tag später erschien das Skript als Buch. Trotz des späten Veröffentlichungsdatums war das Buch 2016 das meist verkaufte in Deutschland. Bislang wurde es dem Carlsen-Verlag zufolge hierzulande 1,2 Millionen Mal verkauft.

"Harry Potter and the Cursed Child" läuft zudem in New York am Broadway, im australischen Melbourne und von Herbst an in der US-Metropole San Francisco. In Hamburg ist damit erstmals und exklusiv eine nicht-englischsprachige Version zu sehen.