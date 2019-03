Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Hansa-Theater, eines der ältesten Varieté-Theater in Deutschland, bekommt eine dauerhafte Perspektive: Neben dem Varieté-Programm im Winter soll das traditionsreiche Haus mit neuen Programmlinien ganzjährig bespielt werden, teilten die Theaterleiter Thomas Collien und Ulrich Waller am Donnerstag in Hamburg mit. Zum Auftakt gibt es eine Neuproduktion des Musicals "Cabaret" - mit Tim Fischer als Conférencier sowie Angela Winkler, Anneke Schwabe und Peter Franke. Die musikalische Leitung hat Matthias Stötzel, Regie führt Ulrich Waller.

"Wir sind sehr froh, dass wir hier überhaupt noch sitzen", sagte Collien. Nach der Unterzeichnung eines zehnjährigen Mietvertrags zwischen den neuen Besitzern des Theaters, den Gebrüdern Schommartz, sei die Voraussetzung für eine weitere Bespielung gegeben. Zuvor war das Theater zwangsversteigert worden, weil sich die Erbengemeinschaft nicht einigen konnte. Um das traditionsreiche Haus zu retten, hatte die Stadt das Theater unter Denkmalschutz gestellt.

"Das Hansa-Theater soll, wie das St.-Pauli-Theater für den gleichnamigen Stadtteil, ein Leuchtturm für St. Georg werden", sagte Waller. Vorbild sei die Schauspiellegende Hans Albers, der in dem Stadtteil geboren wurde. Auf "Cabaret" soll im Frühjahr 2021 die Produktion "Im weissen Rössl" folgen, Liedermacher Franz Wittenbrink wird einen Liederabend entwickeln, der sich dem Stadtteil widmet.

Unter dem Titel "St. George Club" soll es eine Konzertreihe mit unterschiedlichen Musikstilen geben. Mit "Hansa Reloaded" werde es ab Sommer 2020 in den Sommermonaten ein neues Format des Unterhaltungs- und Variéte-Theaters besonders für ein jüngeres Publikum geben. Die Kombination von Show und Gastronomie bleibe bestehen.

Das private Hansa-Theater im Stadtteil St. Georg wurde 1894 eröffnet und galt mehr als 100 Jahre als eines der bedeutenden Varieté-Theater Deutschlands. Zu den auftretenden Künstlern zählten Hans Albers, Josephine Baker und die Comedian Harmonists. 2009 wurde das Theater nach einer achtjährigen Zwangspause wiedereröffnet.