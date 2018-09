Hamburger Theaterfestival mit Staraufgebot zum Jubiläum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Seit Jahren lockt das Hamburger Theaterfestival Schauspielstars wie Corinna Harfouch, Birgit Minichmayr, Jörg Hartmann oder Ulrich Matthes in die Hansestadt. "2008 war es ein gewagter Plan: Ein Theaterfestival für Hamburg, in Eigeninitiative, getragen von einer gemeinnützigen Stiftung, von Spenden großzügiger Bürger, Stiftungen und Unternehmen", sagte Festivalleiter Nikolaus Besch bei der Vorstellung des Programms. Auch zum zehnjährigen Jubiläum stehen bis zum 27. November wieder mehrere Theaterproduktionen aus dem deutschsprachigen Raum auf dem Programm. Eröffnet wird das Festival am Donnerstag im Ernst-Deutsch-Theater mit "Grimmige Märchen" vom Schauspielhaus Zürich, Regie: Herbert Fritsch.

Eingeladen sind in diesem Jahr unter anderem das Wiener Burgtheater mit "Vor Sonnenaufgang" nach Gerhart Hauptmann (Regie: Dušan David Pařízek), das Residenztheater München mit "Die bitteren Tränen der Petra von Kant" von Rainer Werner Fassbinder (Regie: Martin Kušej) und das Deutsche Theater Berlin mit "Tod eines Handlungsreisenden" (Regie: Bastian Kraft). Auf der Bühne stehen Stars wie Michael Maertens, Bibiana Beglau, Sophie von Kessel, Ulrich Matthes, Lars Eidinger, Jörg Hartmann und Katharina Schüttler.

Daneben werden auch speziell für das Festival konzipierte Produktionen präsentiert: "Chor des Hasses" nach einer Idee von "Zeit"-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo, "Zündstoffe" mit Ulrich Matthes und zum zweiten Mal eine "Leseprobe", diesmal mit Catrin Striebeck, Constanze Becker und Florian Lukas. Beim "Chor des Hasses", eingerichtet von Ulrich Waller, werden prominente Schauspieler dem "Chor der Unsichtbaren" eine Stimme geben und Hassbriefe an Politiker lesen. Anschließend werden die Adressaten der Hassmails, darunter Politiker wie Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU), Außenminister Heiko Maas (SPD) und Grünen-Politiker Cem Özdemir mit Giovanni di Lorenzo darüber sprechen, wie sie als Politiker mit diesen Kommentaren umgehen.