Hamburger Privattheatertage gehen mit Verleihung zu Ende

Hamburg (dpa/lno) - Mit der Verleihung der Monica-Bleibtreu-Preise gehen heute in den Kammerspielen die Hamburger Privattheatertage zu Ende. Die undotierten Auszeichnungen werden in den Kategorien "Komödie", "(Zeitgenössisches) Drama" und "Klassiker" vergeben. Zwei Wochen lang hatten Privattheater aus dem gesamten Bundesgebiet insgesamt zwölf herausragende Inszenierungen gezeigt. "Die Schulz-Story" über den ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz hatte das Festival eröffnet. Das kleine Hoftheater aus Hamburg zeigte die Komödie "Herbstgold". Die Auszeichnungen erinnern an die Hamburger Schauspielerin Monica Bleibtreu (1944-2009).