Hamburger Kammerspiele bringen Abstieg des HSV auf die Bühne

Hamburg (dpa/lno) - Unter dem Titel "Heiß auf 2. Liga" bringen die Hamburger Kammerspiele den Abstieg des HSV auf die Bühne. "Steigen Sie ein in das turbulent bunte Fußballkarussell aus Misswirtschaft, Intrigen und Vereinsmeierei", teilten die Kammerspiele am Donnerstag mit. Die Zuschauer erwarte ein Theaterabend, "der fesselt, berührt, amüsiert und bewegt - für alle Theaterbegeisterten und für Liebhaber des Ballsports, ob mit Raute oder dem Totenkopf im Herzen". Premiere der Fußballkomödie von Jörg Menke-Peitzmeyer ist der 24. September, Regie führt Gil Mehmert, der bereits mit "Der Mann ohne Vergangenheit" und "Der Ghetto Swinger" Erfolge an der Bühne feierte.

Weitere Premieren in der kommenden Spielzeit: "Auf der Bühne gehörst du mir" von Cocodello (Cornelia Schirmer, Delio Malär und die Musiker Lorenz Schmidt und Alex Szustak), "Westend" von Moritz Rinke, "Die Nervensäge" von Francis Veber, "Nein zum Geld!" von Flavia Coste und das Jugendstück "Die drei ??? Kids - Der Weihnachtsdieb".