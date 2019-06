Gute Auslastung im Hamburger Schauspielhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Schauspielhaus kann sich über eine Auslastung von 80,5 Prozent in der vergangenen Spielzeit freuen. Gleichzeitig seien die Besucherzahlen auf 235 000 gestiegen, teilte das Schauspielhaus am Mittwoch mit. Die drei erfolgreichsten Produktionen in der Saison 2018/2019 waren den Angaben zufolge "Lazarus", "Der goldene Handschuh" und "Robin Hood" mit einer Auslastung von jeweils weit über 90 Prozent. Im Jungen Schauspielhaus sahen die meisten Zuschauer "Supergute Tage" - hier lag die Auslastung sogar bei 100 Prozent. Im Vergleich zur vorherigen Saison seien die Einnahmen um 17 Prozent gestiegen, hieß es.