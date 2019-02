Gustaf-Gründgens-Preis 2019 für Joachim Meyerhoff

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Der Schauspieler, Regisseur und Autor Joachim Meyerhoff (52, "Die Zweisamkeit der Einzelgänger") erhält den Gustaf-Gründgens-Preis 2019. Der Theaterpreis der Hamburger Lions Clubs ist mit 15 000 Euro dotiert und zeichnet Persönlichkeiten aus, die einen bedeutenden Beitrag zur darstellenden Kunst in Hamburg geleistet haben. "Joachim Meyerhoff verbindet die Welt des Theaters mit dem großen Welttheater. Mit seinem Wirken prägt er die Theaterszene in Hamburg und im gesamten deutschsprachigen Raum", heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Begründung der Jury.

Die Preisverleihung finde im Rahmen einer Benefiz-Matinee am 14. April im Ernst Deutsch Theater statt. Im Rahmen der Matinee präsentiere Tom Stromberg ein Bühnenprogramm mit Edgar Selge, Bastian Reiber und dem Preisträger. Bisherige Preisträger waren Ballettintendant John Neumeier, Musicalproduzent Joop van den Ende und Moderator Michel Abdollahi.