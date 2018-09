Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wie sieht eine solidarische Stadt aus? Antworten auf diese Frage will das zweiwöchige Festival "SoliPolis" geben, das am Samstag (15. September) im Hamburger Stadtteil Veddel startet. Es ist Teil von "New Hamburg", einem Kooperationsprojekt des Hamburger Schauspielhauses, des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Hamburg Ost und der Kirchengemeinde Veddel.

Seit 2014 entstehen unter diesem Logo künstlerische Veranstaltungen, die die Themen und Probleme des Stadtteils mit hohem Migrationsanteil sichtbar machen. Ein großes Anliegen ist es dabei, Menschen in Verbindung zu bringen, die sonst nur selten zusammenkommen: Alteingesessene und Geflüchtete, Hamburger und Inselbewohner. Treffpunkt ist die evangelisch-lutherische Immanuelkirche.

Zwei Wochen lang stehen Theater, Performance, Installationen, Diskursformate und Begegnungen auf dem Programm. Teilweise werden die Ideen schon in Metropolen wie New York, Toronto oder Barcelona ausprobiert und in Hamburg vorgestellt. Eröffnet wird das Festival mit Grußworten von Bischöfin Kirsten Fehrs und Imam Mehmet Karaoğlu, anschließend zieht eine Parade der Puppen durch das Viertel. Am Abend gibt es in der Immanuelkirche ein Konzert von Ozan Ata Canani, Erfinder des türkischen Songs in deutscher Sprache.