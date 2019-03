Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Zaubersprüche, Zeitreisen und schwebende Besen: In ziemlich genau einem Jahr wird es in Hamburg magisch. Von März 2020 an wird das Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind" von J. K. Rowling erstmals in einer deutschsprachigen Version auf die Bühne gebracht. Die Vorbereitungen im Mehr! Theater am Großmarkt laufen auf Hochtouren. "Wir sind gerade mitten in den Castings", sagte Produzent Maik Klokow der Deutschen Presse-Agentur. Etwa 3000 Menschen hatten sich beworben. Schon Ende April/Anfang Mai soll das Ensemble feststehen, das im September bekannt gegeben wird. Am Ende werden 50 Rollen besetzt sein. Das Theaterstück "Harry Potter and the Cursed Child" läuft zudem in New York am Broadway, im australischen Melbourne und von Herbst an in der US-Metropole San Francisco.