Theater - Hamburg

Hamburg (dpa/lno) - Für das Freiluftspektakel "Der Hamburger Jedermann" in der historischen Speicherstadt ist nach 25 Jahren Schluss. Theatermacher Michael Batz sagte dem "Hamburger Abendblatt" (Freitagsausgabe), man sei gezwungen, die Produktion einzustellen, weil es in den vergangenen Jahren in der Umgebung immer lauter geworden sei. Die Geräuschkulisse aus Verkehr, Barkassenfahrten und vermieteten Partylocations in der Nähe habe ein Ausmaß erreicht, bei dem Open-Air-Theater nicht mehr machbar sei. Hinzu komme, dass Mietverträge für Räumlichkeiten, die das Theater etwa als Garderoben und Büro genutzt habe, gekündigt worden seien. Er und das Ensemble seien darüber "tieftraurig".