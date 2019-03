125 Jahre Hansa-Theater: Varieté feiert Jubiläumsgala

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Mit einer Jubiläumsgala hat das berühmte Hansa-Theater im Hamburger Stadtteil St. Georg am Dienstagabend sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. Die Show aus Jonglage, Akrobatik, Kabarett, Puppenspiel und vielem mehr verfolgten etwa 480 geladene Gäste. Unter den Zuschauern waren auch viele Persönlichkeiten aus Medien, Politik, Unterhaltung und Gesellschaft. Neben Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kamen auch Schauspielerin Nadja Tiller, Moderator Carlo von Tiedemann, Ex-Tagesschau-Sprecher Jo Brauner und Schauspielerin Eva Mattes.

Auf den Tag genau vor 125 Jahren, am 5. März 1894, hatte das Varieté im Hamburger Stadtteil St. Georg das erste Mal seine Türen geöffnet. Das Theater gehört damit zu den ältesten Varietés in Deutschland. 2009 wurde das Hansa-Theater nach einer achtjährigen Zwangspause wiedereröffnet. Seitdem zählte das Haus mit seinem geschichtsträchtigen Ambiente und seinen internationalen Künstlern mehr als 600 000 Gäste. In den vergangenen 125 Jahren waren es den Angaben zufolge sogar weit über 30 Millionen Besucher. Derzeit werden acht Shows pro Woche gezeigt.