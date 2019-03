Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die deutschsprachige Fassung der niederländisch-norwegischen Koproduktion "Coco Chanel" feiert am heutigen Freitag am Puppentheater Halle Premiere. Die Inszenierung beschäftige sich mit dem Leben der französischen Modedesignerin, teilte das Theater mit. Besonders fasziniere die Macher dabei Chanels komplexe Geschichte. Das Stück untersuche aber auch den Einfluss der Mode auf die Gesellschaft.

Die Produktion des Norwegers Jo Strømgren und der in Deutschland geborenen und in den Niederlanden arbeitenden Ulrike Quade wurde 2017 in Amsterdam uraufgeführt. Für die Vorführungen in Halle sei das Stück neu eingerichtet worden, hieß es.