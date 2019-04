"ViaThea" verzaubert Görlitz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Theaterzauber zur "ViaThea" in Görlitz: Bereits zum 25. Mal verwandelt sich die sächsische Altstadt in diesem Jahr in eine große Freiluftbühne. Zur Jubiläumsauflage des Internationalen Straßentheaterfestivals vom 4. bis 6. Juli seien 21 Gruppen mit 90 Künstlern zu 148 Auftritten zu Gast, sagte Klaus Arauner, Generalintendant des Gerhart-Hauptmann-Theaters Görlitz-Zittau, am Donnerstag in Görlitz. Das Straßentheaterfestival "ViaThea" gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen der Region mit Tausenden Besuchern.

Für das Spektakel reisen Künstler aus Irland, Portugal, Polen, Spanien, Deutschland, England, den Niederlanden und der Schweiz an. Das Publikum erwartet eine anspruchsvolle Mischung aus Artistik, Tanz, Stelzentheater und Performance auf Straßen, Plätze und den Parks der Stadt.

"Im Programm sind wunderbare Platzinszenierungen genauso wie großartige mobile Gruppen", sagte Projektleiterin Christiane Hoffmann. So will zum Beispiel "Irrwisch" aus Österreich die Zuschauer mit spontanem Spiel, Irrwitz und Poesie verzaubern. "Live on street" aus Hamburg bringen ihre über vier Meter großen Riesen mit.

Neben den Profis treten auch regionale und Laienkünstler auf. Zu den eingeladenen Gruppen gehören die Publikumslieblinge der Vorjahre mit ihren besten Aufführungen. Außerdem sind viele neue Produktionen zu sehen. ""ViaThea" lebt in der Grenzstadt, deshalb gehen wir auch in diesem Jahr wieder über die Brücke nach Zgorzelec", sagte Hoffmann. Einen Abstecher wird das Festival erneut nach Hoyerswerda und in den Pückler-Park in Bad Muskau machen.

Das erste Straßentheaterfest fand 1995 in der Europastadt statt. Damals traten an zwei Tagen fünf Gruppen auf dem Obermarkt auf. Hoffmann: "Wir hätten damals nie geglaubt, dass der Funke überspringt. Die Menschen waren skeptisch. Damals waren es Straßentheatertage, heute feiern wie ein Festival, das ein Botschafter für Görlitz ist." Dem Festival steht nach Angaben Hoffmanns ein Etat von 188000 Euro zur Verfügung.